I fan di Federico Rossi sono in apprensione dopo le ultime immagini sui social, che lo mostrano ricoverato in ospedale.

In queste ore, il cantante Federico Rossi ha condiviso sui social una foto che lo ritrae nel letto d’ospedale, indossando il camice operatorio e con una flebo al braccio. Nell’immagine, ha scritto poche parole, suscitando preoccupazione tra i fan riguardo alle cause del suo ricovero. Cos’è successo?

Federico Rossi in ospedale: selfie e mistero sulle cause

“Benji mi dice che alle ore 14 esce l’anteprima del “Suono” su TikTok, un pezzo gigante che abbiamo scritto di recente contenente un messaggio in cui credo molto in questo momento della mia vita. Pronti a spingere un po’ come me ora”.

Nella didascalia, il cantante ha fatto riferimento agli antidolorifici, accennando forse alla morfina, suscitando ancora più preoccupazione tra i suoi fan:

“La droga dà, la droga toglie. In questo momento dà eccome”.

Al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle cause del ricovero o sulle sue condizioni di salute, ma il mistero continua a crescere. I fan sono in ansia e in cerca di risposte.

Federico Rossi in ospedale: i precedenti ricoveri

Federico Rossi non è nuovo ai ricoveri ospedalieri. Due anni fa, infatti, a seguito di un incidente mentre praticava wakeboard, aveva subito la frattura di alcune costole, finendo in clinica per le cure necessarie. Nel 2020, invece, il cantante si era sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla lingua.