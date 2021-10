Fedez commenta il look parigino della moglie Chiara Ferragni: “Hai rubato le te**ine a Ironman”

L'ultimo look sfoggiato da Chiara Ferragni sui social per la settimana della moda a Parigi ha scatenato il commento ironico del marito Fedez

Chiara Ferragni si trova da qualche ora a Parigi, in occasione della prestigiosa settimana della moda. La popolare influencer ha pertanto abbondantemente fornito di nuove immagini il suo già ricchissimo profilo Instagram, corredandolo con le foto di nuovi pezzi di abbigliamento del tutto particolari.

L’ultimo in ordine di tempo è un maglione bianco a collo alto che ha lasciato tutti senza parole, a cominciare dal marito Fedez.

View this post on Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Il commento del rapper apparso sotto al post della moglie su Instagram ha di fatto scatenato i fan.

In replica alla didascalia “Back in Paris for 24 hours” dell’imprenditrice cremonese è infatti comparso il post dell’ex giudice di X-Factor, anche lui catturato dal look total white sfoggiato dalla consorte.

Chiara Ferragni commentata da Fedez sui social

Seduta nella camera di un elegante albergo nel cuore della capitale francese, Chiara Ferragni indossa dunque un maglione bianco con delle insolite coppe d’oro sul décolleté. Il look decisamente estroso non è certo passato inosservato, tanto che lo stesso Fedez lo ha così commentato sui social: “Hai rubato le te**ine ad Iroman?”.

View this post on Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Le parole del cantante lombardo hanno provocato, come detto, centinaia di commenti online dei fan, molti dei quali si son detti altrettanto perplessi dal maglione super griffato della loro beniamina.

Inutile dire che la boutade di Fedez ha scatenato anche molte altre osservazioni assai divertite di fronte all’ironico siparietto famigliare.