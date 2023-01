Fedez e la frase infelice su Emanuela Orlandi: parla il fratello Pietro

Dopo la frase infelice di Fedez su Emanuela Orlandi, il fratello Pietro ha rotto il silenzio.

ll rapper l’ha chiamato e si è scusato per lo scivolone, proponendogli un’ospitata nel podcast Muschio Selvaggio.

Fedez e la frase infelice su Emanuela Orlandi: parla Pietro

Nel corso di Muschio Selvaggio, Fedez si è lasciato scappare una frase infelice su Emanuela Orlandi. Oltre a Luis Sal, con lui c’era Gianluigi Nuzzi e il tema centrale era proprio la sparizione della ragazza e il modo in cui è stata affrontata nel docufilm Vatican Girl.

“Innanzitutto, posso dire? Non l’hanno mai trovata“, ha esordito Federico Lucia iniziando a ridere. Il conduttore di Quarto Grado, visibilmente infastidito, l’ha immediatamente freddato: “Questo è black umor che è sideralmente antitetico rispetto a un giornalista“. Fedez, resosi conto dello scivolone, ha provato a recuperare: “Scusami, mi faceva troppo ridere, ma non fa ridere“. La frase ha scatenato una polemica degna di nota, tanto che il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, si è visto costretto ad intervenire.

Le parole di Pietro Orlandi

Raggiunto da Adnkronos, Pietro ha dichiarato:

“Sicuramente fuori luogo e un po’ mi è dispiaciuto. Ha sbagliato, ma ha parlato per un’ora di mia sorella e questa è la cosa che mi interessa di più. A ognuno di noi, da ragazzini, sarà scappata una risata durante un funerale, cerco di prenderla così”.

Il fratello di Emanuela ci ha tenuto a sottolineare che ha “assolto” lo scivolone di Fedez, ribadendo che in questi anni ha sentito frasi molto più pesanti sul conto di sua sorella.

Fedez ha telefonato a Pietro Orlandi

Poco dopo, Pietro è intervenuto in una diretta social di Gianluigi Nuzzi e ha raccontato che Fedez l’ha chiamato per scusarsi. Il rapper non si è reso conto immediatamente della gravità della sua frase e si è assunto tutte le sue responsabilità. Il fratello della Orlandi, quindi, ha accettato le sue scuse e ha sottolineato che in questo momento ha cose molto più importanti di cui occuparsi. Infine, ha svelato che Fedez l’ha invitato a Muschio Selvaggio per parlare del caso di Emanuela senza censure.

Cosa che ha apprezzato tanto, visto che in parecchi salotti tv è stato costretto a tacere in merito a determinati argomenti.