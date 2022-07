Fedez e Vittoria con la stessa pettinatura: l’hair style piace ai fan

Fedez e la piccola Vittoria sfoggiano la stessa pettinatura: l'hair style piace ai fan.

Fedez ama trascorrere intere giornate con i suoi figli e condivide spesso sui social momenti a dir poco esilaranti. Nelle ultime ore, il rapper ha mostrato una serie di scatti che lo ritraggono con la piccola Vittoria: padre e secondogenita hanno la stessa pettinatura.

Fedez e Vittoria con la stessa pettinatura

Sia Leone che Vittoria hanno ripreso la capigliatura biondissima di mamma Chiara Ferragni. Fedez è l’unico ‘scuro’ della famiglia, ma non per questo i suoi figli gli somigliano meno. Il rapper ha sempre trascorso molto tempo in famiglia, ma dopo la malattia cerca di stare il più possibile con i pargoli. Nelle ultime ore, Federico Lucia ha condiviso una serie di scatti che hanno immensamente divertito i fan.

Fedez e Vittoria sfoggiano la stessa pettinatura.

Fedez e Baby V divertono i fan

Una codina uguale e faccette buffe: così Fedez e Vittoria si sono mostrati su Instagram. Padre e figlia si divertono come pazzi, anche se spesso Federico è costretto a richiamare la bambina. Anche se ha poco più di un anno, Baby V ha un caratterino piuttosto vivace. Leone, in confronto, era un angioletto.

Vittoria e il suo caratterino tutto pepe

Vittoria è parecchio vivace e resta indifferente davanti ai rimproveri di mamma e papà. Anche Leone prova spesso a rimetterla in riga, ma non ottiene grandi risultati. Una cosa è certa: Baby V darà parecchio filo da torcere ai Ferragnez, abituati al pacato e buonissimo Leo.