Con un post su Instagram, Fedez ha ufficializzato la relazione con la giovane stilista milanese Giulia Honegger. Ecco la dedica del rapper.

Fedez e il gesto d’amore per Giulia Honegger sui social: la conferma della relazione

Da qualche settimana di parlava di un flirt in corso tra Fedez e la giovane stilista milanese Giulia Honegger.

Se all’inizio sembravano solamente voci, ecco che è appena arrivata la conferma ufficiale della relazione. Fedez, infatti, ha pubblicato sui proprio profilo Instagram una foto di loro due insieme mentre si scambiano un dolce bacio in vacanza in Sardegna, per l’esattezza a Porco Cervo, in Costa Smeralda. Sotto al post, queste le parole del rapper: “non può piovere per sempre.” Insomma, dopo la separazione da Chiara Ferragni e vari presunti flirt, Fedez avrà trovato quella giusta?

Fedez, è Giulia Honegger la nuova fidanzata

Come abbiamo appena visto, Fedez ha ufficializzato la storia d’amore con Giulia Honegger. Il bacio sui social, infatti, non lascia spazio a dubbi. Ma, chi è Giulia Honegger? E’ una giovane stilista nata e cresciuta a Milano che, insieme all’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis, ha fondato il marchio Ayme, nel 2024. Tra i follower su Instagram compare anche Angelica Montini, la donna di cui Fedez si sarebbe innamorato prima di sposare la Ferragni. Insomma, per Fedez sembra davvero tornato il sereno anche dal punto di vista sentimentale.