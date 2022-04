Fedez ha annunciato via social il progetto a cui ha avuto modo di pensare mentre si trovava in ospedale.

Fedez ha annunciato via social il nuovo progetto su cui ha intenzione di concentrarsi ora che è uscito dall’ospedale, dove è stato operato per un tumore al pancreas.

Fedez: la fondazione

Fedez ha annunciato via social di volersi occupare di una fondazione a suo nome, Fondazione Fedez, che “mirerà alla gestione delle problematiche di disagio più urgenti riguardanti le persone in condizioni di emarginazione, indigenza o malattia”.

Il rapper marito di Chiara Ferragni ha annunciato di essersi concentrato su questo progetto mentre si trovava in ospedale dove, nelle settimane scorse, ha subito un delicato intervento per l’asportazione di un tumore neuroendocrino al pancreas. “Mentre ero in ospedale ho avuto modo di pensare a tante cose da fare, una volta dimesso mi sono subito messo a lavoro”, ha detto, e ancora: “Fondazione Fedez E.T.S. è una realtà filantropica, senza scopo di lucro, che opera su tre pilastri fondativi: #sociale, #solidarietà e #pubblicautilità”.

Il suo annuncio ha fatto il pieno di like sui social e, nelle scorse ore, il rapper ha svelato di aver donato un furgone alla Croce Rossa Italiana – proprio grazie alla sua fondazione – che servirà a consegnare medicinali alla popolazione ucraina.

Fedez: le sue condizioni

Il rapper è in via di ripresa dopo il delicato intervento subito nei giorni scorsi all’ospedale San Raffaele di Milano. Lui stesso ha annunciato via social che aggiornerà i fan sulle sue condizioni e sulle novità riguardanti il suo stato di salute nei prossimi mesi.

Al momento il rapper ha dichiarato di volersi stringere alla sua famiglia e trascorrere insieme ad essa questo difficile periodo.