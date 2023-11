Fedez, la madre compie 60 anni: la festa e la dedica

La mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, ha compiuto 60 anni e per l’occasione ha festeggiato in un noto locale Milanese. Durante il brindisi, la mamma del rapper ha voluto dedicare a lui la sua festa.

Fedez: la dedica della madre

Annamaria Berrinzaghi, meglio nota come mamma Tatiana, ha spento 60 candeline e ha festeggiato con amici e parenti in un noto locale milanese. Al momento del brindisi la donna si è rivolta a suo figlio Fedez, a cui ha detto: “Questa festa la voglio dedicare anche al mio Federico. È giusto che festeggi anche lui la sua vittoria”.

Gli ultimi mesi non sono stati semplici per il rapper, che ha dovuto affrontare un nuovo intervento a causa di alcune emorragie interne.

Suo padre e sua madre non avevano mancato di manifestare la loro preoccupazione per le sue condizioni e ovviamente gli erano sempre rimasti accanto. Oggi Fedez sembra essere completamente guarito, e finalmente ha potuto festeggiare spensieratamente in compagnia della sua famiglia. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sulle sue condizioni di salute e si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi. Molto presto il rapper si trasferita in una nuova casa insieme a sua moglie, Chiara Ferragni, e ai loro due figli.