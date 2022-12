Fedez, la reazione di Vittoria al suo ultimo singolo è virale

Venerdì 9 dicembre esce il nuovo singolo di Fedez intitolato Crisi di Stato.

Il rapper, ovviamente, l’ha fatto ascoltare in anteprima alla sua famiglia, compresi i figli Leone e Vittoria. La reazione di quest’ultima è diventata virale.

Fedez: la reazione di Vittoria al suo ultimo singolo

Fedez sta per lanciare una nuova canzone. Si intitola Crisi di stato e sarà disponibile su tutte le piattaforme musicali a partire da venerdì 9 dicembre. Per questa importante occasione, Federico Lucia ha tinto i capelli di un biondo quasi bianco e ha posato per la copertina del disco senza alcun tatuaggio sul petto.

Ovviamente, prima di regalare il brano ai fan, l’ha fatto ascoltare a tutta la sua famiglia, compresi i figli Leone e Vittoria. La reazione di Baby V è diventata virale in un lampo.

Vittoria boccia la nuova canzone di Fedez

Mentre Leone ha promosso l’ultimo singolo di Fedez, Vittoria l’ha bocciato. “Una cosa bimbi, vi piace la nuova canzone del papà?“, ha chiesto Federico. “Bella“, ha sibito risposto il primogenito.

Baby V, invece, si è limitata a sentenziare: “No, no, no“.

La reazione di Fedez

Sconvolto dalla bocciatura decretata dalla figlia, Fedez ha esclamato: “Ma come no, Vitto…“. Il video del momento, neanche a dirlo, è immediatamente diventato virale. Baby V si conferma una vera e propria monella.