Il rapper milanese difende la ragazza vittima di omofobia e la supporta con una donazione.

Fedez ancora una volta dalla parte dei più deboli: il rapper ha deciso di schierarsi al fianco di Malika, giovane ragazza vittima di offese da parte della propria famiglia per il suo orientamento sessuale.

La presa di posizione di Fedez

Il rapper milanese non è nuovo a prendere posizione in merito alle questioni legate all’omofobia e alla comunità LGBT. Ne è recente testimonianza la diretta Instagram avvenuta qualche giorno fa in compagnia di Alessandro Zan, omonimo della proposta di legge contro l’omotransofobia.

Anche in questo caso arrivano parole di supporto per la comunità e per Malika, ennesima ragazza vittima di omofobia, tramite un post di Instagram che recita:

“Mi avete inviato in tanti la terribile storia di Malika. Non posso immaginare cosa significhi sentirsi dire certe parole da voltastomaco da parte di un genitore che ti ha messo al mondo. I vari Pillon, associazioni cattolico/estremiste, antiabortisti ci tengono sempre a ricordare che amare una persona dello stesso sesso sia contro natura e quindi non meritevole di pari diritti rispetto alle persone da loro considerate ‘normali’. Io credo invece che quello che ho appena visto sia contro natura, il rifiuto di una figlia da parte di una mamma attaccata ad uno stigma sociale che purtroppo è ancora vivo perché estremamente attuale nella nostra società cosiddetta “civile” e ancor più triste costantemente alimentato. Spero che i vari Pillon, senatori e rappresentanti vedano la storia di Malika. La mia coscienza mi impone di aiutare questa ragazza anche solo per ricordarle che il mondo non è tutto così, che là fuori non è tutto uno schifo. Un abbraccio Malika. La famiglia tradizionale. La domenica tutti in chiesa, dove il prete di fiducia può benedire le armi, ma non le coppie omosessuali”

Il gesto “esemplare” di Fedez

Non solo parole, ma anche azioni: il neo-papà ha infatti contribuito alla raccolta fondi di Go Found Me in favore di Malika, attraverso cui è possibili donare una cifra simbolica per il suo futuro. L’iniziativa di crowdfunding ha già riscosso molto successo. Il merito va attribuito anche alle azioni di Fedez, per via del suo enorme seguito sulle piattaforme social.