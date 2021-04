Fedez mostra le sue nuove sneakers: si tratta delle Satan Shoes da quasi 1000 euro

Da grande appassionato di sneakers, Fedez ha recentemente mostrato nelle sue IG Stories il nuovo raro pezzo della sua collezione

Da grande appassionato di scarpe, Fedez non è riuscito a resistere al fascino delle Satan Shoes. Le sneakers in questione sono una versione personalizzata delle Nike Air Max 97, lanciate da Lil Nas X. Il rapper le ha indossate in un suo video, ma ha anche lavorato alla loro realizzazione in collaborazione con il collettivo MSCHF.

Precisiamo che la Nike ha subito preso le distanze dal prodotto, citando anche in giudizio gli artisti americani. Dal canto suo, tuttavia, il marito di Chiara Ferragni ha voluto ugualmente avere nella sua collezione le controverse “scarpe di Satana”.

Le Satan Shoes sono state modificate in chiave “satanica” con simboli ben precisi come la croce rovesciata e il pentacolo, tradizionalmente associati al satanismo. Ma quello che le caratterizza maggiormente è senza dubbio una vera goccia di sangue umano presente nella suola. A completare l’opera è poi inciso sul lato della scarpa un versetto della Bibbia, riferito al Vangelo di Luca: “Io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore”.

Nemmeno casuale è il numero di scarpe messe in commercio.

Sono infatti solo 666 (il numero del demonio) le paia di sneakers disponibili all’acquisto, andate immediatamente sold out. Vendute a 1018 dollari, pari a circa 855 euro, la Nike ha tuttavia ottenuto lo stop delle vendite per violazione del marchio. Inoltre quelle già vendute dovranno essere restituite, dietro ovvio rimborso ai legittimi possessori. Difficile dunque capire come Fedez ne sia entrato in possesso: forse sul mercato ne è rimasta ancora qualche scatola?