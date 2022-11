Fedez nella bufera: "Donne disabili che vogliono essere sc***te!"

Fedez è stato travolto da un’ondata di critiche per alcune affermazioni da lui fatte sul tema della disabilità al podcast Muschio Selvaggio.

Fedez: le polemiche

Fedez ha avuto come ospite al suo podcast, Muschio Selvaggio, il TikToker Emanuel Stoica, che da quando è bambino convive con la SMA (patologia che colpisce le cellule nevose del midollo spinale) e che sui socail si è fatto conoscere proprio per il modo ironico con cui è riuscito a scardinare alcuni tabù sulla disabilità. La sua conversazione con il rapper ha però fatto infuriare alcune attiviste che hanno inviato una lettera aperta sottolineando alcuni passaggi incriminati della puntata di Muschio Selvaggio: “Parlavamo di disabili donne che vogliono essere sc**ate”, ha dichiarato il rapper, mentre il suo ospite avrebbe detto: “Almeno non dice stai ferma”.

Nella loro lettera aperta le attiviste sul tema della disabilità hanno scritto: “Noi ribattiamo che il “limite” non è una singola persona disabile, non è che se quella ti autorizza allora puoi denigrare una categoria di persone. Ma soprattutto le donne disabili non vogliono “farsi sc**are”, al massimo sco**no. Alimentare lo stereotipo che la sessualità delle donne disabili sia “cosa d’altro mondo” è gravissimo. (…) Infine, scherzare sul sesso non consensuale, in una società in cui le persone disabili sono per statistica maggiormente vittime di abusi sessuali, rientra in quella “cultura dello stupro” che moltissime realtà lavorano con fatica per contrastare”.

Al momento Fedez non ha replicato alla polemica in atto e in tanti si chiedono se lui o Emanuel Stoica lo faranno.