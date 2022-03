Fedez operato, Mauro Corona in lacrime: “Darei un rene per lui”

Fedez operato, Mauro Corona commosso a Cartabianca: lo scrittore non riesce a trattenere le lacrime.

In collegamento con Cartabianca, Mauro Corona è apparso particolarmente toccato dalla malattia di Fedez. Lo scrittore, commosso, ha commentato con Bianca Berlinguer la notizia della sua operazione presso l’ospedale San Raffaele di Milano, ammettendo di esserci passato anche lui.

Fedez operato: prime indiscrezioni

Martedì 22 marzo 2022, Fedez è stato operato al San Raffaele di Milano. La notizia è stata lanciata dal Corriere della Sera e confermata da Chiara Ferragni. Secondo i beninformati, il rapper è stato sottoposto ad un delicato intervento all’addome, ma non abbiamo la certezza che sia così. Le uniche parole che Federico Lucia ha detto in merito alla malattia non svelano il tipo di male che l’ha colpito. Qualche giorno fa, il rapper ha annunciato:

“Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo. (…) Se questo mio racconto riuscirà a dare conforto anche a una sola persona, perché magari non ha la mia stessa fortuna di essere circondato da così tanti affetti, allora riuscirò a dare un senso a questa parentesi della mia vita”.

Fedez operato: Mauro Corona in lacrime

Dopo queste parole, Fedez ha annunciato che martedì scorso sarebbe stata una “giornata importante”, poi è sceso nel silenzio. La notizia dell’avvenuta operazione ha fatto il giro del web, tanto che se n’è parlato anche durante Cartabianca. Mauro Corona, ospite fisso di Bianca Berlinguer, è apparso molto toccato dalla malattia del rapper. Quasi in lacrime, lo scrittore ha dichiarato:

“Io darei un rene per vederlo guarito. Mi dispiace per lui e per tutti quelli che stanno male. Purtroppo ci sono passato nella mia famiglia. Vorrei soffrire al posto di chi sta male”.

Mauro Corona affranto per Fedez

Corona, di solito personaggio burbero e poco incline ai sentimentalismi, è apparso davvero affranto per la malattia di Fedez. Lo scrittore ha ammesso di aver vissuto un calvario simile nella sua famiglia e ha sottolineato che per il malato e per tutti quelli che gli sono vicino è davvero difficile uscire indenni da questo periodo. Mauro, in conclusione, ha espresso solidarietà ai Ferragnez.