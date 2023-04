Fedez, polemica dei fan per la vacanza a Dubai che lui aveva criticato

La contraddizione di Fedez che non è sfuggita e la polemica dei fan per la vacanza a Dubai che lui aveva criticato

Un po’ come succede a Matteo Salvini, altro grande frequentatore dei socia che spesso cade in contraddizione con se stesso, per Fedez scoppia la polemica dei fan per la vacanza a Dubai che lui aveva criticato. Il rapper aveva definito la meta una “Disneyland degli orrori” e i follower glielo hanno ricordato. Insomma, Fedez è nell’occhio di un ciclone social in virtù della destinazione scelta per la vacanza pasquale con Chiara Ferragni e figli.

Fedez, polemica per la vacanza a Dubai

I Ferragnez in versione “pasqualina” sono volati a Dubai e ai fan non è sfuggito un dettaglio. Quale? A svelarlo è proprio un podcast di Fedez. Podcast nel quale i commenti sotto al post condiviso da Fedez, in molti hanno sottolineato che recentemente il rapper aveva definito Dubai la “Disneyland degli orrori”. Quella dichiarazione fu rilasciata nel corso di una puntata del suo podcast. Ecco, in quel frangente Fedez aveva detto di non voler più tornare negli Emirati.

Galeotto fu il podcast con BarbascuraX

E i fan? Hanno rilevato l’incongruenza: “Nella puntata di Muschio Selvaggio con BarbascuraX avevi detto che a Dubai non ci saresti mai più andato perché era una ‘Disneyland degli orrori’ o qualcosa del genere! A noi fan/follower non ci devi nessuna spiegazione, per carità, però sei davvero troppo troppo incoerente”.