Fedez risponde al tweet di don Mirco Bianchi: “Non rompete le pa**e alle donne che scelgono di abortire”

Fedez sta continuando imperterrito a portare avanti la sua battaglia per i diritti civili. Questa volta l’argomento della discussione apertasi sui social è stato l’aborto. Così, dopo gli interminabili discorsi sul Ddl Zan, ecco dunque il rapper lombardo intervenire sull’interruzione di gravidanza, rivolgendosi niente meno che direttamente ai sacerdoti.

Fedez si scaglia contro i preti

Il cantante e coniuge dell’altrettanto popolare Chiara Ferragni ha di fatto lanciato un appello a tutti i preti senza usare mezzi termini e con parole che sono subito rimbalzate online. “Non rompete le palle alle donne che scelgono di abortire. Grazie”: questo è dunque il messaggio apparso dal profilo Twitter di Fedez, in replica diretta al tweet di don Mirco Bianchi. Il chierico, dal canto suo, aveva scritto: “Appello agli influencers: aiutiamo ad aiutare a far nascere e non a fare abortire”.

La bagarre sollevata dell’ex giudice di X Factor ha ovviamente scatenato già molteplici polemiche, soprattutto per i toni usati contro il sacerdote:

