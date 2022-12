Fedez senza tatuaggi a X Factor: come ha fatto

Per la prima volta Fedez è salito sul palco di X Factor senza sfoggiare i suoi numerosi tatuaggi e la questione ovviamente ha sollevato la curiosità dei fan.

Fedez senza tatuaggi

Per la prima volta Fedez ha stupito i suoi fan salendo sul palco di X Factor senza la sua “seconda pelle” ossia senza i suoi numerosi e vistosi tatuaggi. Il rapper non ha spiegato come abbia fatto a “cancellare” i tatuaggi ma è probabile che sia stato usato semplicemente un fondotinta ultracoprente. Il rapper si è mostrato senza tatuaggi anche nei giorni scorsi, quando ha annunciato via social l’uscita del singolo Crisi di stato.

In tanti tra i fan avevano persino affermato di aver fatto fatica a riconoscerlo senza i suoi ormai noti tatuaggi.

Fedez e la malattia

Il rapper sta vivendo un momento di grande serenità dopo che, nei mesi scorsi, si è trovato a fare i conti con il terrore dovuto alla sua malattia. Fedez è stato infatti operato per un tumore neuroendocrino del pancreas, ma fortunatamente la situazione si è risolta per il meglio.

“Sto bene, sono stato molto fortunato a trovare in tempo un tipo di tumore raro; in questo momento sto seguendo le cure necessarie a fronte di un’operazione invasiva come quella che ho dovuto subire, ma sto assolutamente bene”, ha ammesso in merito alla sua malattia, e ancora: “Spero di non dimenticarmi mai quello che ho dovuto passare, perché credo che sia un’esperienza preziosa”.