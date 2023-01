Fedez, un'altra battuta su Emanuela Orlandi: "Sta in cielo? Forse è un pilota"

Sui social continua a impazzare la polemica contro Fedez, che ha fatto alcune battute sul caso di Emanuela Orlandi.

Fedez: il caso di Emanuela Orlandi

Fedez è stato besagliato dai fan dei social per alcune affermazioni fatte al format Muschio Selvaggio in merito al caso di Emanuela Orlandi. In seguito alla vicenda il rapper avrebbe telefonato al fratello della ragazza scomparsa nel 1983 ma, in queste ore, i fan se la sono presi con lui anche per un altro episodio. A Muschio Selvaggio infatti il rapper era balzato inizialmente agli onori delle cronache per aver riso dopo aver osservato che la ragazza non fosse mai stata ritrovata e a seguire, per una battuta che non ha mancato di creare il gelo in studio.

Gianluigi Nuzzi, ospite della puntata, aveva commentato la frase pronunciata da papa Francesco in merito al caso, ossia: “Emanuela è in cielo”. “E’ una frase che fa pensare che evidentemente sia mancata” aveva detto il conduttore, a cui Fedez ha risposto: “O che faccia la pilota”.

In queste ore in tantissimo hanno aspramente criticato Fedez per il suo atteggiamento, ma il fratello di Emanuela Orlandi ha fatto sapere che il rapper si sarebbe scusato con lui per la vicenda e che addirittura lo avrebbe invitato all’interno del suo podcast.

Gianluigi Nuzzi, interpellato sulla questione, ha dichiarato di essersi sentito molto in imbarazzo per quanto affermato da Fedez durante la puntata incriminata.