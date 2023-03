Nel corso di una puntata del suo Muschio Selvaggio, Fedez ha lanciato una provocazione. Il rapper vorrebbe comprare una nave “per salvare i migranti“.

Fedez ha lanciato l’ennesima provocazione ai politicanti. Nel corso del suo programma Muschio Selvaggio, il rapper ha parlato della strage di Cutro e ha ammesso che vorrebbe comprare una barca “per salvare i migranti“.

Fedez ha parlato di quanto successo nel Mediterraneo con Cecilia Strada, ex presidente di Emergency. Nel corso dell’intervista, il rapper ha annunciato che intende salire sulla nave della Ong ResQ per una missione volta a salvare la vita dei migranti. Parlando di ciò, Fedez ha dichiarato:

“Voglio vedere quanto costa una nave, voglio anche io la mia solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare“.