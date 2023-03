Felicissima Sera, domanda "hot" a Michelle Hunziker: "Rapporti intimi con Eros da ex?"

C’è stato un piccolo momento di imbarazzo per Michelle Hunziker nel corso della prima puntata di Felicissima Sera – All Inclusive. Tra il duo comico e la conduttrice di Michelle Impossible c’è stato un siparietto dalle tonalità “hot”, i cui risvolti non sono certo passati inosservati. Pio e Amedeo hanno infatti rivolto a Michelle delle domande intime sui suoi due ex, Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi: “Ma che domanda è?”, è quanto ha risposto ad un certo punto Michelle.

Felicissima Sera, Michelle Hunziker risponde ad una domanda di “intima” di Pio e Amedeo

Il duo ha intervistato Michelle Hunziker con una serie domande che rispecchiano in pieno il loro stile polarizzante. Il risultato è stata una evidente parodia del programma “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio. Nell’indagare sul legame con l’ex Eros Ramazzotti, Pio e Amedeo hanno chiesto: “Qual è il segreto di questa amicizia?”.

Michelle a questo punto ha replicato: “Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni”. Il duo ha voluto vederci ancora più chiaro ed è andato direttamente al sodo: “Tu e Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?”. Immediata la risposta di lei: “Ogni tanto sì, per educazione […] Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato”.

Su Tomaso Trussardi: “Con lui è finita, ma ci vogliamo bene”

Il discorso è poi virato sul secondo grande ex di Michelle Hunziker, ossia Tomaso Trussardi, padre delle due figlie più piccole Sole e Celeste. Anche qui il copione è stato simile: “Con lui è finita ma ci vogliamo bene”. “E c’è stato il richiamino anche con lui?”, hanno chiesto Pio e Amedeo. La conduttrice si limitata a rispondere: “Ma che domanda è?”.