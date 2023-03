Felicissima Sera, Gigi D'Alessio diventa "Radical Chic": "Rai 3 non ti chiama"

La prima puntata di “Felicissima Sera” andata in onda venerdì 24 marzo è stata segnata da ospiti importanti. Tra questi è arrivato sul palco anche l’artista partenopeo Gigi D’Alessio.

Quest’ultimo è stato anche al centro di un siparietto che ha attirato subito l’attenzione. I due conduttori hanno “trasformato” il cantante napoletano in un radical chic. Dietro a ciò c’è un motivo ben preciso: “Perché su Rai3 a te non ti chiamano”. D’Alessio ha confermato: “Si è vero, non mi chiamano”.

Felicissima Sera, Gigi D’Alessio diventa un “radical chic”

Il duo comico ha poi proseguito spiegando quale potesse essere la causa dell’assenza di Gigi D’Alessio da Rai 3: “Io sento che ti manca quella fetta di pubblico un po’ più sofisticata, come Rai3, per esempio. Rai3 non ti chiama e infatti tu vieni a esibirti e a salutare solo qua, che Canale 5 è un pubblico di ignoranti. Noi dobbiamo fare piacere Gigi D’Alessio anche ai radical chic”.

“Devi essere Radical Gigi”

In seguito a questa piccola chiacchierata, Gigi D’Alessio e Pio e Amedeo si sono esibiti in una versione “riveduta e corretta” di uno dei suoi brani, ossia “Non dirgli mai”. Non è mancato naturalmente un altro grande classico ossia “Mon Amour”. Alla fine però il cantante ha concluso di voler tornare ad essere Gigi D’Alessio”.