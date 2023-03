Pio e Amedeo demoliscono Fabio Fazio e il GF Vip

Pio e Amedeo stanno per tornare in televisione con Felicissima Sera All Inclusive. I due comici si sono lasciati andare a parecchi commenti al vetriolo, soprattutto su Fabio Fazio e il GF Vip.

Pio e Amedeo su Fazio e il GF Vip

Venerdì 24 marzo debutta su Canale 5 la nuova edizione di Felicissima Sera All Inclusive, lo show di Pio e Amedeo. Intervistati dal Corriere dalla Sera, i due comici pugliesi hanno anticipato qualche ospite: Silvia Toffanin, Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Giovanna Civitillo e Zucchero. Si sono anche lasciati andare a qualche commento al vetriolo su alcuni personaggi e format del mondo dello spettacolo nostrano. Le parole peggiori sono su Fabio Fazio e il GF Vip.

Le frecciatine di Pio e Amedeo

Pio e Amedeo hanno anticipato che a Felicissima Sera porteranno in scena un blocco intitolato Che intervista che fa, una parodia di Che tempo che fa di Fazio. In merito, hanno dichiarato:

“Michelle Hunziker? Si sottoporrà al nostro format Che intervista che fa, ovvero la presa per i fondelli di Fabio Fazio che fa le interviste ma mai con le domande che il pubblico vorrebbe, mai una curiosità ficcante su quello che la gente vuole sapere. Tiene tutti in confort zone, riempiendo di complimenti l’ospite”.

Sul GF Vip, invece, hanno ammesso che non accetterebbero mai di partecipare:

“No, mai. Ci siamo preparando al fallimento, ma preferiamo aprire una pizzeria, è più dignitoso fare un lavoro umile che andare in un reality”.

Pio e Amedeo: tutto pronto per Felicissima Sera

Pio e Amedeo hanno sganciato diverse anticipazioni su Felicissima Sera, ovviamente con la loro solita ironia. Hanno dichiarato:

“Gigi D’Alessio? Includerlo significa farlo accettare da un pubblico che lo snobba da sempre, da quei giornali glamour che lo ignorano. Lo trasformeremo in un radical chic, dal nome al vestiario, alle canzoni”.

Qualche battuta anche su Silvia Toffanin:

“Lei si fa i fatti di tutti ma nessuno si fa i fatti suoi. Le chiederemo qualunque cosa: la sua intimità, quello che succede a casa, le cene di Natale con il suocero, la tombola. Ad esempio, quanto costa una cartella della tombola a casa loro? Quante azioni bisogna scambiare per acquistarne una? Silvia ha accettato subito, quando glielo abbiamo proposto ha fatto la faccia di chi si viene a consegnare”.

Ovviamente, hanno sottolineato che Pier Silvio Berlusconi è “già sedato come in Arancia Meccanica, funziona“.