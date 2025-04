Un funerale che diventa un simbolo di speranza e cambiamento per le donne vittime di violenza.

Un funerale che segna un momento di riflessione

Il funerale di Teresa Stabile, vittima di femminicidio, si è svolto oggi a Samarate, in provincia di Varese, attirando l’attenzione di molti, tra cui Nicolò Maja, l’unico sopravvissuto a un altro tragico omicidio familiare. La cerimonia ha visto la partecipazione di amici, familiari e sostenitori, tutti uniti nel ricordo di una donna che ha lottato per la sua libertà.

La zia di Teresa ha descritto la sua morte come “annunciata”, sottolineando le vessazioni subite per anni e la sua determinazione a liberarsi da una relazione tossica.

Il messaggio di speranza per le nuove generazioni

Durante la cerimonia, è emerso un forte messaggio di speranza e cambiamento. “Noi donne vogliamo di più: che le mani assassine vengano fermate prima”, ha dichiarato la zia, richiamando l’attenzione sulla necessità di un impegno collettivo per prevenire la violenza di genere. Questo appello si rivolge non solo alle istituzioni, ma anche alla società civile, affinché si crei un ambiente in cui le donne possano sentirsi al sicuro e rispettate.

Un simbolo di lotta contro la violenza di genere

In segno di solidarietà, le donne presenti al funerale sono state invitate a indossare un nastrino rosso, un gesto che rappresenta l’impegno contro la violenza di genere. Le donazioni raccolte durante la cerimonia andranno a favore di due fondazioni, l’Istituto Nazionale dei Tumori e la Fondazione Giulia Cecchettin, a testimonianza di come il ricordo di Teresa possa contribuire a una causa più grande. La sua storia, purtroppo tragica, diventa così un simbolo di lotta e resistenza contro un fenomeno che continua a colpire molte donne in Italia e nel mondo.