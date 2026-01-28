Gorino, frazione in provincia di Ferrara, è in apprensione per la scomparsa di Bruno Osti, pescatore 47enne disperso in mare dalla notte scorsa. La sua barca è stata ritrovata capovolta, mentre le ricerche proseguono tra vento forte e onde agitate nella Sacca di Goro.

Allarme in provincia di Ferrara: pescatore disperso in mare

La piccola comunità di Gorino è scossa dalla scomparsa di Bruno Osti, 47 anni, pescatore locale, uscito nella notte con la sua barca per raccogliere le reti nella Sacca di Goro. Come riportato da Il Resto del Carlino, la barca dell’uomo sarebbe stata ritrovata capovolta, ma di Bruno ancora non ci sono notizie. “Siamo molto preoccupati, guarda quel mare così scuro, le onde che sbattono contro la costa”, ha commentato Fausto Gianella, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, esprimendo la preoccupazione condivisa da tutta la comunità.

Bruno, descritto come un “bravo ragazzo” e pilastro della famiglia, era uscito all’alba per la pesca delle anguille, un’attività tradizionale della zona, a bordo della sua barchetta di circa sei metri. Le condizioni proibitive del mare e la presenza di ostacoli naturali hanno reso l’uscita particolarmente rischiosa: “Può essere sbattuto contro una bricola, essere stato colpito da un tronco. Ripeto, con un mare così può essere successo di tutto”.

Pescatore disperso in mare: ricerche senza sosta tra vento e pioggia

Le operazioni di soccorso sono state avviate subito dopo l’allarme, coordinati dalla Capitaneria di Porto di Ravenna, con il supporto dei vigili del fuoco e della Guardia Costiera. Sommozzatori, elicotteri e mezzi nautici stanno perlustrando la Sacca e il mare aperto, affrontando condizioni meteo particolarmente avverse: vento forte, pioggia e mare agitato rendono ogni manovra estremamente complessa.

Come segnalato dall’allerta meteo del 27 gennaio, le raffiche e le piogge intense hanno peggiorato la situazione, complicando gli avvistamenti. “Le ricerche proseguono senza sosta, in quella che si configura come una vera corsa contro il tempo”, riportano le autorità, nella speranza di riuscire a ritrovare Bruno.