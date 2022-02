Ferrari F1-75, scatto non autorizzato diventa virale sui social prima della presentazione ufficiale

La nuova F1-75 della Ferrari è stata svelta a 24 ore dalla presentazione ufficiale. Lo scatto non autorizzato è diventato virale su Twitter.

La nuova Ferrari F1-75 è stata svelata al pubblico 24 ore prima della sua presentazione ufficiale nel momento in cui una fotografia della vettura è stata condivisa su Twitter senza autorizzazione e rivelando soluzioni interessanti della monoposto realizzata nel 2022.

Al momento, la casa automobilistica di Maranello sta indagando al fine di scoprire chi sia stato il “colpevole” della diffusione dello scatto non autorizzato sui social media.

Le caratteristiche della nuova monoposto di Maranello

Per quanto riguarda la Ferrari F1-75, la veste grafica rinnovata della monoposto ha catturato l’attenzione del popolo del web per le soluzioni originali adottate. La vettura presenta prese strette e avanzate in altezza e una zona molto svasata sotto l’imboccatura delle prese. Inoltre, è stata dotata di sfoghi d’aria a branchie delle masse radianti, posizionati nella parte superiore e un cofano molto stretto.

L’avantreno, invece, è dotato di sospensioni push-rod e un frontale più corto sul piano principale dell’ala.

Per il posteriore, infine, sembra intravedersi una sospensione pull-rod.

Non resta che attendere la presentazione ufficiale della monoposto per conoscere nello specifico tutti i dettagli e le novitàdella vettura.