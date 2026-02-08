Festa di Compleanno Indimenticabile per Elisabetta Gregoraci a Montecarlo con Flavio Briatore

Il compleanno di Elisabetta Gregoraci si è celebrato in un'atmosfera esclusiva e festosa a Montecarlo, circondato da eleganza e glamour.

Il 8 febbraio 2026, Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il suo 46° compleanno a Montecarlo, in un elegante ristorante Cipriani. Questo locale, noto per il suo ambiente esclusivo, è di proprietà dell’ex marito Flavio Briatore. Nonostante la separazione, i due mantengono un legame solido, specialmente per il bene del loro figlio, Nathan Falco.

La celebrazione ha visto la partecipazione di amici e familiari, rendendo l’evento ancora più significativo.

Un tema bianco e nero ha caratterizzato la serata, creando un’atmosfera sofisticata. Dopo una cena prelibata, gli ospiti hanno potuto assaporare tre torte enormi e una selezione di pasticcini, tutti in perfetta sintonia con il tema dell’evento.

Un legame familiare che perdura

La presenza di Flavio Briatore al compleanno di Elisabetta ha dimostrato la loro continua collaborazione come genitori. Entrambi hanno sottolineato che, nonostante la mancanza di passione, il concetto di famiglia rimane intatto. Questo spirito di unione si è manifestato anche nella recente vacanza trascorsa insieme in Kenya, dove hanno condiviso momenti di convivialità con Nathan.

Le immagini pubblicate sui social da Gregoraci ritraggono momenti affettuosi, compresi scatti con Briatore e il loro figlio. Questo legame speciale evidenzia l’impegno di entrambi a essere presenti nella vita di Nathan e a supportarsi reciprocamente.

Regali e sorprese

Durante la festa, Elisabetta è stata circondata da splendidi fiori, con composizioni che hanno reso l’atmosfera ancor più festosa. Tra i regali ricevuti, spicca un grande mazzo di rose, il cui mittente rimane ignoto. I fan si interrogano se il gesto romantico possa essere stato compiuto da Briatore o se ci sia un nuovo corteggiatore all’orizzonte.

La vita sentimentale di Elisabetta

Attualmente, la vita amorosa di Gregoraci non sembra includere una relazione seria. Negli ultimi mesi, si era parlato di una possibile storia con Tomas Talin, un giovane imprenditore, ma tali voci sono rapidamente svanite. I due erano stati avvistati insieme in diverse occasioni, ma non ci sono stati sviluppi significativi.

Elisabetta ha dichiarato in precedenza di essere open a un nuovo amore, ma ha anche affermato che il suo principale obiettivo rimane il benessere di Nathan. La sua dedizione come madre è evidente, e ha sempre sottolineato l’importanza di mantenere una relazione sana con Briatore per il bene del loro ragazzo.

Il compleanno di Elisabetta Gregoraci ha messo in risalto non solo la sua personalità festosa, ma anche il forte legame che conserva con la sua famiglia. La celebrazione ha dimostrato come, nonostante le sfide personali, l’amore e l’unità rimangano fondamentali.