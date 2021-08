Festa di compleanno per bambini, terrore in Utah: alligatore aggredisce domatrice

Terrore in Utah quando un alligatore ha aggredito una domatrice durante una festa di compleanno per bambini: la donna è salva per miracolo.

Un alligatore ha assalito una domatrice e l’ha trascinata in acqua durante una festa di compleanno organizzata per un gruppo di bambini. La donna è riuscita a salvarsi grazie all’intervento di un visitatore-eroe.

Terrore in Utah, alligatore aggredisce domatrice a una festa di compleanno per bambini

Sono stati attimi di puro terrore quelli vissuti al centro rettili dello Utah, negli Stati Uniti d’America, in occasione di una festa di compleanno organizzata per un bimbo di 8 anni e i suoi piccoli amici.

L’incredibile e avvincente giornata trascorsa presso il centro ha rischiato di tramutarsi irreparabilmente in una tragedianel momento in cui una domatrice è stata aggredita da un alligatore e trascinata in acqua.

L’aggressione si è verificata nel momento in cui la domatrice, subito dopo aver spiegato ai bambini tutte le caratteristiche dell’imponente rettile, ha aperto la gabbia di un esemplare per dargli del cibo.

A questo punto, infatti, l’alligatore ha afferrato la mano della dipendente richiudendo le fauci con un gesto fulmineo.

Terrore in Utah, alligatore aggredisce domatrice: l’intervento di un visitatore-eroe

Dopo essere stata afferrata dal rettile, la domatrice non ha tentato di ritirare l’arto ma si è gettata nella piscina nel tentativo di rassicurare e calmare l’esemplare. L’animale, intanto, ha trascinato la dipendente con sé facendola vorticare in acqua.

L’intera scena si è sviluppata in presenza dei piccoli ospiti terrorizzati ma si è poi felicemente risolta grazie all’intervento di uno dei visitatori che si erano recati presso il centro rettili dello Utah.

Si tratta, in particolare, di Donnie Wiseman, 48 anni, che si è improvvisamente trasformato in un eroe nel momento in cui si è tuffato in acqua, cercando di aiutare la domatrice.

Mentre si svolgeva l’azione di salvataggio, un membro dello staff della struttura ha fatto allontanare i bambini e ha dato indicazioni alla dipendente che, grazie alle istruzioni ricevute e all’aiuto di Wiseman che ha bloccato l’alligatore restando aggrappato sul suo dorso, è riuscita a salvarsi.

⚠️ Some might find this video disturbing to watch! ⚠️ A children’s birthday party at a Utah reptile center turned into a nightmare when an alligator attacked its handler: https://t.co/NV31iYlhcr 📹: Theresa Wiseman pic.twitter.com/mlLCaPXB0F — John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) August 17, 2021

Terrore in Utah, alligatore aggredisce domatrice: il salvataggio e l’intervento chirurgico

In seguito all’accaduto, il visitatore-eroe Donnie Wiseman p stato intervistato dal Gephardt Daily che ha dichiarato: “Quando ho visto cosa era successo, mi sono chiesto: cosa devo fare? E gli sono saltato addosso, proprio come in tutti i film e i documentari che ho visto. Sono contento che non fosse più grande”.

La domatrice, invece, è stata trasferita in ospedale dove ha subito un intervento chirurgico ed è stata sottoposta a una terapia a base di antibiotici.