Festival di Sanremo 2022: la capienza del pubblico sarà al 100%

Nel Festival di Sanremo 2022 il pubblico potrà accedere con il Super green Pass ma non servirà il tampone

Il pubblico potrà accedere al teatro Ariston con il Super Green Pass ma non sarà necessario il tampone e la capienza sarà al cento per cento. Queste le principali novità per l’edizione 2022 del Festival di Sanremo

Festival di Sanremo 2022: capienza al 100%

La capienza sarà al cento per cento e secondo le norme vigenti si entrerà con Super Green pass. Questa la principale decisione assunta dal Comitato per l’ordine e la sicurezza – riunito in prefettura a Sanremo – che ha stabilito le regole anti- covid da far rispettare durante il Festival che aprirà i battenti il primo febbraio.

Festival di Sanremo 2022, le regole del Red Carpet

Per gli spettatori, come già anticipato, sarà sufficiente la certificazione verde, ma non sarà necessario il tampone. Le persone che accederanno al red carpet, per poi entrare all’Ariston, dovranno essere munite di Green Pass Rafforzato e mascherina Ffp2.

Inoltre, per evitare assembramenti, ci saranno percorsi dedicati per accedere e uscire dal teatro.

Insomma, l’atmosfera dell’Aritston nell’edizione 2022 del Festival sarà indubbiamente più calda e accogliente di quella dell’anno precedente, caratterizzata dall’assenza del pubblico in platea.

Festival di Sanremo 2022, la nave da crociera

Quanto alla nave da crociera Costa che si troverà davanti la città il Sindaco Alberto Biancheri chiarisce: “Si sono chiariti i protocolli sanitari, c’è stata la massima collaborazione da parte di tutti.

La nave non sarà un albergo, non farà ristorazione, ma sarà uno studio televisivo e secondo me farà bene anche alla promozione del territorio”.

Festival di Sanremo 2022, il Sindaco : “Festival in sicurezza”

Il Sindaco ha dunque sottolineato come tutto sarà studiato per garantire la massima sicurezza:

“‘C’è la massima condivisione e disponibilità per un Festival in sicurezza, sicuramente in una situazione che è ancora delicata, ma rispettando tutte le norme, soprattutto avendo i vaccini e tutto il resto, si può fare spettacolo, si può fare un evento di questo tipo”.