Festival di Sanremo 2023, Rosa Chemical: "Porterò sesso e poliamore sul palco"

Rosa Chemical, all’anagrafe Manuel Franco Rocati, si appresta a vivere il suo primo Festival di Sanremo.

La sua Made in Italy si appresta a fare strada all’Ariston. E il cantante di Alpignano ha presentato quello che si preannuncia essere uno dei pezzi più chiacchierati della kermesse. “Porterò sesso e poliamore al Festival”.

Come sarà Made in Italy

Un brano moderno e ricco di significati. Ecco come sarà il pezzo che porterà a Sanremo 2023 Rosa Chemical: “Made in Italy – spiega il giovane artista – è pizza e tovaglia a scacchi, è Alex Mucci, creator numero 1 in Italia e simbolo di una piattaforma vittima dei pregiudizi (Alex Mucci è la influencer, ingegnere aerospaziale e musicista, che condivide contenuti per adulti su OnlyFans, ndr), ma anche vino rosso e spaghetti”.

La cover sbarca su OnlyFans

Non solo musica ma tanto spettacolo, con una copertina che è già uno show preannunciato. Rosa Chemical ha rivelato una particolarità riguardo alla sua ultima fatica discografica: “Siamo i primi in Italia a svelare la cover ufficiale del brano su OnlyFans: la trovate da adesso sul mio canale; su Instagram invece una seconda versione, clean, nel rispetto delle policy dei canali con accesso ad un pubblico eterogeneo”.

La vita sentimentale di Rosa Chemical

Un artista a tutto tondo, il cantante, che non ha nascosto l’emozione in vista dell’esordio a Sanremo, ha parlato così del suo amore libero, riconoscendo che nel 2023 è impossibile essere perfetti per una persona: “Ma se vi dicessi che si può amare più persone contemporaneamente? Sono possibilità che io stesso vivo. Io ho una relazione aperta: ho una fidanzata. Ma se non la vedo per due giorni è possibile che io abbia fatto sesso con altre quattro persone.

E lei lo sa e fa lo stesso”.