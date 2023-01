Lda a Sanremo: "Il cognome D'Alessio? Non mi pesa"

Lda è tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2023 e, in vista della sua partecipazione allo show, ha confessato alcuni retroscena sulla sua carriera e sul suo rapporto con suo padre, Gigi D’Alessio.

Lda a Sanremo: i retroscena

Dopo l’esperienza vissuta a Amici Lda (che ha deciso di usare uno pseudonimo per non rendersi immediatamente riconoscibile in quanto figlio di Gigi D’Alessio) approderà a Sanremo 2023, e lui stesso ha svelato le sue ansie e il suo entusiasmo per questo importante traguardo. “Quando ero più ragazzo essere il figlio di Gigi D’Alessio mi pesava abbastanza, pian piano, col tempo ho preso un po’ consapevolezza di me, di chi sono e di quello che potrei e posso fare.

Ora non sento più il peso, non mi sento più “il figlio di”: sono nel mio piccolo Lda con un suo mondo da raccontare”, ha confessato il cantante, che ha anche ammesso di avere un ottimo rapporto con il padre, che ha sempre cercato di incoraggiarlo e consigliarlo per il meglio.

“Mi ha sempre detto di coltivare le mie passioni, qualunque esse siano, di credere in me stesso, di studiare e impegnarmi senza sosta in ciò che faccio.

Cosa mi ha detto invece di non fare? Di non montarmi mai la testa e di avere sempre rispetto della gente e del pubblico, perché siamo dei privilegiati e dobbiamo ricambiare il loro affetto”.

Alla serata dei duetti Lda si è esibirà insieme ad Alex Britti, e in tanti non vedono l’ora di ascoltare il brano che il cantante porterà sul palco dell’Ariston.