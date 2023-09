Festival di Venezia, Vip cacciata dall’hotel: “Siamo alle solite, non vol...

Festival di Venezia, Vip cacciata dall’hotel: “Siamo alle solite, non vol...

Festival di Venezia, Vip cacciata dall’hotel perché non voleva pagare: chi è la donna che ha commesso questo scivolone?

Scivolone di stile per una Vip all’80esima edizione del Festival di Venezia. Stando ad alcune indiscrezioni, il personaggio in questione è stato cacciato da un hotel perché pretendeva di non pagare.

Festival di Venezia: Vip cacciata dall’hotel perché non voleva pagare

Il Festival del Cinema di Venezia è entrato nel vivo e, come sempre, arrivano notizie scioccanti. Una di queste vede una Vip cacciata da un hotel perché pretendeva di non pagare. A rendere pubblica la faccenda è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Chi è la Vip scroccona?

Via social, Deianira ha fatto sapere:

“FESTIVAL DI VENEZIA! Ultim’ora – Vippona invitata elegantemente a lasciare

l’hotel perché pretendeva di condividere la sua camera con i suoi due amici, di cui uno è un noto truccatore e non PAGARE. Siamo alle solite…”.

La Marzano non ha fatto il nome della Vip in questione. Sappiamo solo che si tratta di una donna conosciuta.

Festival di Venezia: la Vip scroccona aveva altre pretese

Anche se non conosciamo il nome della Vip che è stata cacciata dall’hotel, possiamo affermare con certezza che ha varcato il red carpet del Festival di Venezia. All’indiscrezione lanciata da Deianira se n’è aggiunta una di Amedeo Venza: la donna in questione ha anche chiesto una camera più grande di quella che l’albergo le aveva fornito.