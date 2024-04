Fiaccolata per la Festa della Liberazione: alla manifestazione spuntano le bandiere della Palestina

Durante la fiaccolata tenuta in commemorazione della Festa della Liberazione, alcuni manifestanti hanno sfilato con le bandiere della Palestina intonando cori per fermare la guerra.

Durante la fiaccolata tenuta per celebrare la Festa della Liberazione non sono mancate la presenza delle bandiere palestinesi con alcuni manifestanti che hanno richiesto un cessate il fuoco a Gaza. Il gruppo di attivisti ha anche tentato di salire sul palco per tenere un discorso sulla situazione, ma è stato allontanato dalle forze dell’ordine.

Un 25 aprile nel segno della pace

Non sono state poche le voci che, durante la fiaccolata per la Festa della Liberazione, hanno intonato cori su una pace a Gaza. Stando alle informazioni in merito quasi più della metà dei manifestanti sventolava bandiere della Palestina, un gruppo formato dagli studenti dei collettivi, i militanti di Askatasuna, i giovani di origine maghrebina e alcuni ex M5S.

Anche se non si sono registrate violenze, ad un certo punto la tensione con le forze dell’ordine è aumentata non poco. Il gruppo di radicali e dell’associazione Aglietta si sono visti costretti a ad uscire fuori dal corteo verso l’inizio della fiaccolata. Ma anche in seguito, quando i manifestanti pro-palestina hanno tentato di salire di forza sul palco, non sono mancati gli attriti con gli agenti.

Nonostante l’aggressività di alcuni attivisti, fortunatamente il tutto è durato solo pochi secondi anche grazie all’intervento dell’avvocato Gianluca Vitale e la professoressa universitaria Alessandra Algostino del coordinamento Antifascista, che si sono fisicamente frapposti tra i manifestanti e le forze dell’ordine per evitare il contatto.