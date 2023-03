Fiammetta Cicogna, il matrimonio è finito: "Tradita, una prigione"

Matrimonio al capolinea per Fiammetta Cicogna. Il rapporto con Carl Hirschmann, multimilionario svizzero e padre delle sue due figlie, è finito nel peggiore dei modi.

Intervistata dal settimanale F, Fiammetta Cicogna ha confessato che il suo matrimonio con Carl Hirschmann è finito. La modella, insieme al multimilionario svizzero dal 2014, ha avuto da lui due bellissime gemelle, Gaia e Gioia, venute alla luce nel 2019. Le nozze, per sua stessa ammissione, sono state una vera e propria “prigione“. Fiammetta ha ammesso:

Fiammetta ha proseguito:

“Ho la possibilità di essere un mezzo di comunicazione e allora con sincerità e rispetto vorrei raccontare cosa può succedere dietro le quinte di un sorriso perfetto. (Che poi perfetto il mio non è). Non siamo mai sole nelle vicissitudini della vita e tutti i sacrifici che facciamo proviamo a dedicarli alla nostra libertà. I social ci hanno abituato a pensare che la vita degli altri non conosca momenti bui . La cultura borghese ci ha insegnato che ‘i panni sporchi si lavano a casa’… Voglio raccontare apertamente perché è finita la relazione con il mio compagno… Non provo assolutamente nessun rancore nei suoi confronti, anzi. Ma nella società di oggi credo ci sia bisogno di più sincerità”.

La Cicogna ha voluto lanciare un importante appello alle donne: mai rimanere incastrate in un matrimonio che non funziona.

Fiammetta, a questo punto, è entrata nei dettagli e ha spiegato perché il suo matrimonio è finito. Per stare vicino al padre delle figlie ha annullato se stessa, ma soltanto oggi ha capito il grande errore fatto. Ha ammesso:

“Ero innamorata persa e sono caduta nella solita trappola : con me cambierà, io lo salverò… Sono stata ingenua, ma lui aveva questo talento di farti sentire in certi momenti la donna più importante e questo mi bastava, mi sembrava di aver trovato il mio posto nel mondo”.

Alla fine della fiera, la Cicogna ha scoperto anche che il marito la tradiva. Ha raccontato:

“Le donne le ha sempre attirate. Non importava se c’ero io al suo fianco, anche con il pancione, arrivavano come api sul miele. (…) Purtroppo, alcuni uomini hanno sempre bisogno di sedurre, una spiccata parte femminile che fa sentire le donne comprese. Da morire di gelosia. Lo sono stata molto, ma non l’ho mai fatto notare e ho sbagliato. (…) Carl per me è stato libertà. Però, molto presto, è diventato anche la mia prigione“.