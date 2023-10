Erano da poco passate le ore 2 e 20 di questa notte in Italia, mentre sul posto erano le 8 di mattina, quando si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 nelle Filippine. L’evento è stato registrato dall’USGS (United States Geological Survey) precisamente alle 2:24 ora italiana e per ora non è stata resa nota l’entità dei danni a cose e persone.

Terremoto nelle Filippine: scossa a Manila

Secondo quanto appreso dagli esperti, il sisma che ha appena colpito le Filippine ha avuto epicentro circa 3 km Nord da Mabini, luogo situato a non troppa distanza da Manila, dove il terremoto è stato avvertito distintamente. L’ipocentro, invece, è stato stimato a circa 10 chilometri di profondità.

Terremoto nelle Filippine: le reazioni

Il sisma ha messo molta paura ai residenti che si sono svegliati con i muri di casa che hanno iniziato a tremare. Tanti di loro sono scesi in strada per cercare di mettersi al riparo. Arrivano notizie direttamente da una scuola che ha deciso di evacuare tutti i suoi 2 mila studenti, sospendendo in via definitiva le lezioni della giornata. Al momento non ci sono segnalazioni di vittime o di pericolo tsunami.