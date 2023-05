Finale Amici 22: Angelina al centro della scena, tra il premio della critica Tim e la dedica al fratello

Continua in prima serata su Canale 5 la trasmissione della finale di Amici 22 in diretta. Sono rimasti in due: la cantante Angelina e il ballerino Mattia. È in scena l’ultimo atto: la finalissima. Nel corso delle esibizioni, si apre per la cantante figlia d’arte una parentesi importante.

Angelina vince il premio della critica Tim

Assegnato dai giornalisti in collegamento, una sfida tra i quattro finalisti per il premio della critica Tim: a vincerlo, con tredici preferenze totalizzate, è proprio lei. Angelina. «Non posso non ringraziarvi, per me vale tantissimo. È il risultato di tanto lavoro, impegno e amore. Quindi grazie» ha commentato carica di emozione la cantante napoletana. A rafforzare il voto, le parole dei giornalisti che la definiscono un modello da seguire per i ragazzi che sono a lavoro per il raggiungimento di un obiettivo, oltre che un’artistica capace di un eclettismo per niente ordinario.

La dedica al fratello

Angelina canta S!r! di ThaSupreme, Lazza e Sfera Ebbasta e la dedica al fratello Filippo, tenendo subito dopo a specificare il ruolo importante che quest’ultimo occupa nella sua vita: «Vorrei dedicare questa canzone a mio fratello perché è l’unico che sa di cosa parlo quando dico ‘essere preceduti da una carta di identità’. È grazie a lui se amo fare questo lavoro» conclude facendo riferimento ai pregiudizi in cui talvolta i figli degli artisti possono incappare nel corso del loro personale percorso.