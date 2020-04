Coronavirus, Confindustria: il 97% delle imprese ha subito l’impatto

Il Csc certifica l'incredibile momento di crisi originato dalla pandemia di Covid-19. Dall'Abi fanno sapere le modalità di erogazione dei prestiti

Il centro studi di Confindustria torna a monitorare la condizione delle aziende alle prese con la pandemia. All’indagine hanno partecipato 4.420 imprese. Si è assistito a un netto peggioramento rispetto alla percezione della prima indagine per il numero di aziende che ha subito l’impatto negativo del coronavirus (97,2% contro il 67,2% della precedente). Il peggioramento si è verificato anche per l’entità del danno subito, le imprese con problemi molto gravi sono adesso il 43,7%, contro il 14,4% della precedente indagine. Il 36,5% dei rispondenti, in seguito all’emanazione dei DPCM del 22 e del 25 marzo, ha dovuto chiudere la propria attività, mentre il 33,8% l’ha chiusa parzialmente. Il 26,4% dei dipendenti totali delle aziende intervistate svolge attualmente la propria attività in smart working, mentre il 43,0% risulta essere inattivo.

Il 53,1% dei dipendenti delle aziende intervistate potrebbe dover ricorrere ad ammortizzatori sociali (CIGO, FIS, etc.).

In media, rispetto alla normalità (marzo 2019), si è assistito ad un calo del 32,6% del fatturato e del 32,5% delle ore lavorate. I cali sono visibilmente più marcati per le imprese con meno di 10 dipendenti (con una diminuzione del 39,7% del fatturato e del 37,3% delle ore lavorate). L’84,5% delle aziende che ha partecipato sta riscontrando problemi relativi al rallentamento della domanda nel mercato domestico e nel mercato internazionale. Il disagio più evidente è riscontrato per il calo della domanda di beni e/o servizi di consumo in Italia.

Non meno rilevanti le problematiche relative alla gestione delle attività riscontrate dal 59,3% dei rispondenti. Il 19,6% degli imprenditori segnala forti disagi legati alla mancanza di materiale sanitario essenziale per lo svolgimento del lavoro in sicurezza.

È stato chiesto infine agli imprenditori, quali fossero le strategie che metterebbero in atto per superare la crisi. Emerge che nella maggior parte dei casi (78,2%) si sentono disarmati e non possono che attendere il ritorno alla normalità. Dalle risposte qualitative degli imprenditori emerge chiaramente la doppia difficoltà di garantire i flussi di liquidità con l’azienda chiusa o parzialmente aperta e quella ad essa legata di poter ripartire a pieno ritmo il prima possibile per limitare le perdite di fatturato, che, seppure in modo spalmato sul tempo grazie agli aiuti governativi, dovranno essere ripagate in futuro.

Intanto arrivano i chiarimenti dall’Abi in merito all’erogazione dei prestiti fino a 25mila euro con la garanzia dello Stato. “Oggi dovrebbe essere tutto regolare, la cosa importante è non andare nelle filiali perché questa operazione si fa per mail o per telefono”.

Lo ha affermato il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, intervistato a Circo Massimo su Radio Capital a proposito dei prestiti garantiti dallo Stato per le Pmi. “Non è che andando nelle filiali vengono date le banconote, non vengono date per l’applicazione delle leggi di antiriciclaggio, è bene che si sappia che questo dl si somma alle normative esistenti. La Banca d’Italia ha giustamente sottolineato che le normative devono essere applicate in maniera scrupolosa” ha aggiunto Patuelli.