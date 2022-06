Fiocco azzurro per Pierluigi Pardo: è nato il primo figlio

Per Pierluigi Pardo è arrivata la notizia più bella. Il giornalista è diventato padre per la prima volta di un bellissimo bimbo.

Il giornalista Pierluigi Pardo sta vivendo le emozioni più belle. L’ex volto di Mediaset ha dato il benvenuto al suo primogenito. Il piccolo, che ha già avuto una calorosa accoglienza sui social, è nato dalla relazione con la compagna Lorenza Baroncelli.

Non ci sarebbe per il momento dato sapere quale sia il nome del piccino. Quello che è certo è che nello scatto condiviso dal giornalista traspare molta dolcezza.

Pardo diventa papà: l’accoglienza sui social

Scaldano intanto il cuore le poche, ma semplici parole che Pierluigi Pardo ha affidato a Instagram per descrivere le emozioni vissute in queste ultime ore: “Puoi immaginare un amore che ti rende così tanto orgoglioso?” Dalla divina Federica Pellegrini, a Enrico Mentana passando per Cristiana Capotondi a Melissa Satta, l’affetto dalla quale è stato circondato il bimbo è stato fin da subito moltissimo.

Scorrendo il post su Instagram si leggono infatti complimenti del tipo: “Benvenuto al mondo piccolino di mamma e papà”, “Piccolissimo e grandissimo! Complimenti alla mamma e al papà!” e ancora: “Che meraviglia”.

Chi Lorenza Baroncelli, neomamma e compagna di Pierluigi Pardo

Classe 1981, Lorenza Baroncelli ha recentemente ricoperto il ruolo di direttrice artistica presso la Triennale di Milano. OItre a ciò è stata anche Assessore alla rigenerazione urbana e progetti internazionali.

In uno degli ultimi post da lei condivisi ha dedicato un’ampia riflessione su come ha vissuto questa esperienza: “Oggi si conclude la mia esperienza alla triennale di Milano .Un percorso pieno di enormi soddisfazioni […] Quattro anni di idee, successi, discussioni, ostacoli, risate, fatica, feste, incontri per cui ringrazio Stefano Boeri , la squadra dei dipendenti di Triennale e tutti i curatori, artisti, architetti, tecnici, stagisti che ho incontrato. Quattro anni durante i quali ho conosciuto un meraviglioso compagno di viaggio con cui, tra poche settimane, inizierò il progetto più importante della mia vita.

Ed è maschio”.