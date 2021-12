Rosario Fiorello ha svelato di aver combattuto contro due melanomi scoperti per caso durante una visita di controllo.

Rosario Fiorello ha confessato che nel 2015 avrebbe scoperto di avere due melanomi e ha invitato i suoi fan a fare prevenzione.

Fiorello: il melanoma

Durante na visita di controllo Rosario Fiorello ha scoperto di doversi operare a causa della presenza di due melanomi.

Il celebre showman con la sua solita ironia ha confessato l’episodio invitando i suoi fan a fare prevenzione: “Sono stato operato di melanoma alla schiena. Il dermatologo voleva controllare tutto, dai capelli al pisello, per verificare l’esistenza di nei. Io mi sono così le mutande e ho tirato fuori la ‘belva”, ha dichiarato Fiorello. Dopo l’intervento tutto si sarebbe risolto per il meglio e Fiorello è potuto ben presto tornare a condurre una vita normale.

“I nei me li hanno tolti subito, con le punture di anestetico sul pisello. Per 20 giorni ero come un pacco regalo, ero tutto fasciato avevo tipo un bozzo”, ha concluso scherzoso Rosario Fiorello.

Fiorello: Sanremo 2022

Nonostante abbia preso parte al Festival di Sanremo 2020 e all’edizione 2021 della kermesse, Fiorello ha fatto sapere che non sarà presente nella nuova edizione dello show, condotta sempre dal suo migliore amico, Amadeus.

La notizia è stata confermata dallo stesso direttore artistico dello show ma ancora non è chiaro se qualcuno prenderà il posto di Fiorello all’interno della kermesse.

Fiorello: la vita privata

Fiorello è sposato con Susanna Biondo, madre di sua figlia Angelica. La donna ha una figlia nata da una precedente unione che Fiorello considera come fosse figlia sua.

In passato il celebre showman ha confessato di aver avuto alcuni problemi a causa della sua dipendenza da cocaina.

“Era la metà degli anni novanta, giravo con guardie del corpo, addetto stampa, segretarie. Avevo fidanzate da rotocalco e storie da una botta e via. Non parlavo più con nessuno, tiravo cocaina. Mi sentivo un duro e invece ero un pupazzo (…) Per me è stata una malattia. La cocaina è il diavolo, ti illude di non essere solo, ti convince di essere il più forte. Tanti la prendono, tantissimi. Nessuno lo sa, nessuno li scopre. […] Ne sono uscito grazie a lui (e indica una foto in bianco e nero), non potevo tradire mio padre, uno che si batteva contro il traffico di droga”, ha dichiarato il celebre volto tv.