Sanremo 2022, Fiorello avrebbe rifiutato la partecipazione fissa: “Ospite solo una sera”

Dopo due anni da protagonista, lo showman Fiorello avrebbe declinato l'invito a partecipare come ospite fisso. Potrebbe essere presente per una sera.

Potrebbe esserci aria di novità in vista dell’organizzazione del Festival di Sanremo del 2022. Dopo due anni da mattatore indiscusso, Fiorello potrebbe non partecipare in qualità di ospite fisso. Stando a quanto rende noto la testata TPI, lo showman siciliano potrebbe comunque deliziare il pubblico seppure per una sola sera.

Tale indiscrezione ad ogni modo non avrebbe ancora trovato conferme.

Sanremo 2022 Fiorello, la scelta dello showman

Tutti ricordano, chi più chi meno, l’esito non proprio felice del Festival di Sanremo che è stato segnato dall’assenza del pubblico a causa dell’emergenza sanitiaria e da ascolti che spesso hanno fatto fatica a tenere il passo con l’edizione precedente. Entrambi in conferenza stampa affermarono che non ci sarebbe stata per loro una terza edizione.

Se Amadeus alla fine ha desistito, ritornando a coprire il ruolo di conduttore e direttore artistico, non sarebbe stato lo stesso per Fiorello che potrebbe comunque fare da supporto anche solo per una sera.

Sanremo 2022 Fiorello, potrebbe tornare il pubblico in sala

Nel frattempo per la kermesse potrebbero esserci in vista ottime notizie. Nell’edizione del 2022, potrebbe tornare in sala il pubblico che nella scorsa edizione tanto era mancato.

La maggiore sfida vissuta da Amadeus e Fiorello in periodo di pandemia fu quella di dover tenere il palco da soli ad eccezione di ospiti e artisti in gara. Ora l’avanzata della campagna vaccinale e l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, potrebbe portare ad un risvolto diverso per la kermesse canora.

Sanremo 2022 Fiorello, chi potrebbe essere il sostituto

Ci si chiede intanto chi potrebbe diventare il degno sostituto dello showman e con chi Amadeus potrebbe ritrovare la stessa chimica che fin dall’inizio della loro carriera è stato il valore aggiunto di questo sodalizio.