Secondo indiscrezioni Giulia De Lellis sarebbe stata scelta da Amadeus come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022.

Secondo i rumor in circolazione Amadeus, che sarà alla conduzione del Festival di Sanremo 2022, avrebbe pensato a Giulia De Lellis come co-conduttrice.

Amadeus: Giulia De Lellis

Amadeus avrebbe pensato a Giulia De Lellis per la conduzione del Festival di Sanremo 2022, di cui sarà al timone per la terza volta.

Già nelle precedenti edizioni il conduttore aveva pensato ad alcune influencer famose e più volte era circolato il nome di Chiara Ferragni come possibile co-conduttrice (circostanza che sembra da escludersi anche per questa 72esima edizione della kermesse). Dopo gli esordi su Witty, Giulia De Lellis è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo su Discovery, dove ha condotto con discreto successo Love Island Italia. Proprio per questo motivo Amadeus potrebbe aver pensato a lei per la conduzione del Festival di Sanremo che, con tutte le probabilità, avrà inizio tra febbraio e marzo 2022.

Amadeus: il Festival di Sanremo

Dopo la conduzione della 71esima edizione del Festival di Sanremo, che si era svolto senza pubblico in sala e che – a causa delle numerose polemiche – era stata senza dubbio un’edizione difficile da condurre, Amadeus aveva affermato di non essere intenzionato a condurre una terza edizione dello show. Il conduttore avrà cambiato idea?

“Un terzo Festival di Sanremo? È sempre, un onore, un prestigio. Ma deve essere all’altezza, si devono creare le condizioni per una manifestazione che non sia inferiore a quella passata.

Io ho sempre detto che ho un rapporto splendido con la Rai e con il direttore di Rai Uno Coletta e e il vice direttore Fasulo, con cui ho condiviso due Festival importanti e particolari. Ne stiamo parlando, loro sanno che lo farei se fosse un Festival importante, della rinascita, che avremmo già potuto fare. La gente mi ferma per strada e mi ringrazia perché ha percepito le difficoltà nel fare gli ultimi Festival.

Stiamo dialogando con l’obiettivo se io possa essere utile a un terzo Festival importante, fatto come si deve fare”, aveva dichiarato il conduttore.

Amadeus e Fiorello a Sanremo

Nelle due edizioni del Festival da lui condotte Amadeus ha voluto al suo fianco il suo migliore e storico amico Rosario Fiorello. Il celebre showman sarà al suo fianco anche nella terza edizione del Festival di Sanremo?