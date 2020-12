Accanto alla super collaudata coppia formata da Amadeus e Fiorello, a Sanremo 2021 potrebbero condurre altri due celebri volti maschili

La curiosità per il prossimo Sanremo 2021 si fa sempre più accesa. Se ormai è assodata la presenza di Fiorello accanto ad Amadeus, voci di corridoio parlano di altre presenze maschili ad accompagnare i due simpatici conduttori. Secondo quanto traspare dai primi gossip, ci sarebbero già in corso trattative per l’arrivo sul palco dell’Ariston di due volti noti dello spettacolo italiano.

Di chi si tratta, dunque, nel dettaglio?

Sanremo 2021: i possibili co-conduttori

Il primo nome che emerge dai rumors è quello di Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe presenziare a Sanremo in più serate. Ancor più probabile pare essere l’arrivo di Gerry Scotti, la cui presenza era già stata ipotizzata lo scorso anno. L’idea era tuttavia saltata a causa di alcuni impegni lavorativi del presentatore, come da lui stesso confermato in una recente intervista a un noto quotidiano nazionale.

Nel contempo si parla chiaramente anche delle donne che affiancheranno i conduttori in questa nuova edizione della gara musicale italiana per eccellenza. Pare che due cantanti seguiranno le orme di Emma Marrone e Arisa: si tratterebbe nella fattispecie di Anna Tatangelo ed Elodie, entrambe ex Big delle passate edizioni. Il cast di Sanremo 2021 è del resto già finito al centro delle polemiche per via di Morgan, che ha attaccato il direttore artistico. Pare infatti che non abbia affatto gradito la presenza del collega ed ex socio Bugo, che poi ha dato la sua risposta. Insomma, i retroscena sono già tantissimi: siamo certi che nel corso delle settimane che ci separano dall’inizio della kermesse ne spunteranno altri!