Il direttore generale viola ha accusato un attacco cardiaco mentre era in ritiro con la squadra

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, nella giornata di ieri ha accusato un attacco cardiaco mentre era in ritiro con la squadra in vista della partita in casa dell’Atalanta.

Leggi anche: Grave malore per Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina

Le ultime sulle condizioni di Joe Barone

Il direttore generale viola, nella giornata di ieri, ha accusato un attacco cardiaco. Barone è stato subito trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato operato al cuore. Le sue condizioni cliniche sono critiche ma stabili. Attualmente, il dg viola è trattato con terapie più avanzate in tema di sostegno e supporto della funzione cardiaca. La Fiorentina, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha dichiarato: “Joe Barone è ricoverato presso la terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano diretta dal professor Alberto Zangrillo“. A Milano, in queste ore, sono arrivati dagli Stati Uniti i quattro figli di Barone.

L’attacco cardiaco

Secondo quanto si apprende, Barone si è sentito male dopo pranzo, intorno alle 15:30, all’interno del Devero Hotel di Cavenago di Brianza, dove si trovava in ritiro con la squadra. Poco dopo pranzo, il direttore generale viola ha chiamato il ds Pradè lamentando dei fastidi all’altezza del cuore, oltre al dolore al petto e al respiro affannoso. Il direttore sportivo si è subito rivolto al medico sociale che, al suo arrivo, ha trovato Barone già in arresto cardiaco e ha avviato subito le pratiche adottate in questi casi, prima con l’ossigeno e poi con il defibrillatore.

Leggi anche: Jannik Sinner battuto nella semifinale di Indian Wells: finale per Carlos Alcaraz