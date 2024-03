Grave malore per Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina

Joe Barone era nel ritiro della squadra, in vista della partita da giocare questa sera, quando è stato trasportato d'urgenza a Milano

Ore di preoccupazione per la Fiorentina: il direttore generale Joe Barone è stato colpito da un malore improvviso, sembrerebbe un infarto.

Il malore di Joe Barone. Ecco cosa è successo

Joe Barone, 58 anni, si trovava in ritiro con la squadra, in vista della gara delle 18 contro l‘Atalanta, quando è stato colto da un malore improvviso. Successivamente è stato trasportato in elicottero al San Raffaele di Milano, ma le condizioni sembrerebbero essere molto critiche.

La famiglia di Barone dopo la notizia del malore

Il tecnico Italiano e il capitano Biraghi sono arrivati al San Raffaele, in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del dirigente. In ospedale è atteso anche l’arrivo della moglie Camilla e i figli, che sono stati allertati e che voleranno in Italia dagli Stati Uniti.

Preoccupazione per la famiglia, ma non solo. Il tecnico del Milan Stefano Pioli al termine della trasferta vittoriosa contro il Verona ha avuto un pensiero per il direttore generale della Fiorentina:

«Ci tengo a fare un grosso in bocca al lupo a Joe Barone sperando possa rimettersi il prima possibile».

La partita rinviata dopo il malore di Joe Barone

Nel comunicato della Lega Serie A si legge: