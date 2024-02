Morto Kurt Hamrin, addio al bomber della Fiorentina

È molto triste apprendere della morte di Kurt Hamrin, una leggenda del calcio italiano. Il mondo del calcio si stringe per questa icona che ha lasciato un’impronta indelebile specialmente nella storia della Fiorentina. L’ex attaccante svedese, soprannominato “Uccellino” per la sua agilità, è deceduto all’età di 89 anni.

Morto Kurt Hamrin, la notizie della scomparsa

Ad annunciare la triste notizia è il presidente Commisso che insieme all’intero club esprime il loro cordoglio per la morte di Kurt. Le loro parole riflettono la condivisione del sentimento di tristezza con la famiglia di Hamrin e con tutto il mondo del calcio. La dichiarazione sottolinea il ruolo dell’ex attaccante come leggenda del calcio e della Fiorentina, riconoscendo il suo contributo straordinario alla storia del club.

In questo momento di lutto, la viola esprime solidarietà e rispetto per la famiglia di Kurt Hamrin, mentre la sua eredità continua a vivere attraverso i ricordi indelebili che ha lasciato nel cuore dei tifosi e nella storia del club.

Kurt Hamrin, i suoi 9 anni di carriera con la Fiorentina

Con una carriera eccezionale Kurt Hamrin, che ha indossato le maglie di club prestigiosi come la Fiorentina, la Juventus, il Milan e il Napoli, si è affermato come uno dei migliori marcatori di sempre della Serie A. La sua posizione al nono posto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi, con 190 gol, testimonia la sua abilità straordinaria nel segnare.

Durante i nove anni trascorsi con la Fiorentina dal 1958 al 1967, Hamrin è diventato una vera leggenda del club viola. Con 150 gol, si è posizionato come il terzo miglior marcatore nella storia della squadra, dietro solo a Batistuta. Le sue imprese con il club toscano includono vittorie in competizioni prestigiose come la Coppa Italia, la Coppa delle Coppe, la Coppa delle Alpi e il Mitropa.