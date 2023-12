Antonio Juliano, ex calciatore e a lungo capitano del Napoli, è morto a 80 anni.

La carriera di Antonio Juliano

Antonio Juliano era nato nel 1942 a Napoli e aveva iniziato la carriera nelle giovanili della squadra della sua città. Giocava come centrocampista e divenne capitano nel 1966, a soli 23 anni. Con il Napoli vinse per due volte la Coppa Italia, nel 1962 e nel 1976. Nel 1978 lasciò il Napoli, dove aveva giocato per 16 anni, per giocare un’ultima stagione nel Bologna.

Giocò per molti anni anche in Nazionale: vinse l’Europeo del 1968 e arrivò secondo ai Mondiali del 1970.

Dopo il ritiro, Juliano divenne dirigente del Napoli e negli anni Ottanta contribuì alla costruzione del team che nel 1987 vinse il primo Scudetto della storia della società. Suo infatti fu anche il merito di portare nella squadra nel 1984 l’argentino Diego Armando Maradona.

Il lutto del Napoli

Scrive il Napoli sulla sua pagina X (ex Twitter): “È una delle giornate più brutte della storia del Napoli e dei suoi tifosi. Si è spento Antonio Juliano, che per due decenni è stato “il Napoli”. Per coloro che non lo abbiano conosciuto vale la pena farsi raccontare chi sia stato e cosa abbia rappresentato per la nostra città. Ciao, Totonno!”