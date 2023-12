Al termine di una partita della prima divisione turca – la Türkiye Süper Lig – un arbitro è stato aggredito dal presidente di una squadra.

Turchia, arbitro aggredito dal presidente di una squadra di calcio

La Türkiye Süper Lig, la prima divisione del campionato di calcio maschile della Turchia, è stata sospesa a tempo indeterminato dopo l’aggressione avvenuta ai dannni dell’arbitro Halil Umut Meler. La follia si è consumata al termine della partita tra Ankaragücü e Rizespor, andata in scena nella sera di lunedì 11 dicembre, finita 1-1.

Umut Meler è stato prima colpito con un pugno in faccia dal presidente dell’Ankaragücü, Faruk Koca, e poi preso a calci mentre era a terra da altre persone scese in campo dopo il pareggio segnato all’ultimo minuto dal Rizespor. Le decisioni del direttore di gara non sono piaciute alla squadra di casa, a tal punto da far sfociare il tutto in un’aggressione in piena regola.

Le dichiarazioni della Federazione turca

Alle tragiche azioni ha subito fatto seguito il comunicato della Federazione turca (TFF), che ha comunicato la sospensione a tempo indeterminato del campionato nazionale: «Le dichiarazioni irresponsabili di presidenti, dirigenti, allenatori e commentatori televisivi nei confronti degli arbitri hanno portato a questo».

È intervenuto anche il presidente Recep Tayyip Erdogan, che in un tweet ha scritto: «Condanno l’attacco all’arbitro Halil Umut Meler e gli auguro una pronta guarigione». Nel frattempo il presidente dell’Ankaragücü è stato arrestato.