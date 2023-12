È stato severamente punito il tifo violento in Grecia: la federazione, infatti, ha deciso che tutte le partite del campionato di calcio verranno giocate a porte chiuse fino al 12 febbraio 2024. La presa di posizione è arrivata dopo l’aggressione e il ferimento di un poliziotto di 31 anni durante gli scontri tra tifosi che si sono verificati in occasione di un match di pallavolo ad Atene tra Olympiakos e Panathinaikos. L’incontro è stato interrotto a causa degli incidenti che si sono verificati fuori dal palazzetto.

Grecia, calcio a porte chiuse fino a febbraio 2024 contro il tifo violento

In merito alla decisione della federazione, è intervenuto il portavoce del governo greco Pavlos Marinakis che ha spiegato che la misura potrebbe essere applicata anche alle partite delle coppe europee che riguarda squadre greche. L’estensione potrebbe entrare in vigore già durante la partita tra Olympiakos e i serbi del Backa Topola in Europa League in calendario il prossimo giovedì 14 dicembre.

Il governo greco, lo scorso anno, ha reso più severa la pena massima per i disordini da stadio che è passata dai sei mesi ai cinque anni. Poco prima dell’annuncio sulle partite di calcio a porte chiuse, intanto, i poliziotti greci si erano riuniti in protesta in diverse città del Paese per chiedere all’esecutivo di intervenire in modo ancora più incisivo e rigoroso.

La situazione

Tra gli ultimi scontri tra tifosi che si sono verificati in Grecia ci sono quelli che hanno avuto luogo sugli spalti lo scorso 4 dicembre, durante la partita di campionato tra Olympiakos e Volos. Il match è stato bruscamente interrotto.

Al momento, tra le misure che sono in fase di analisi, c’è anche l’installazione di telecamere HD e di sistemi elettronici agli ingressi degli stadi in modo tale da verificare l’identità dei tifosi.

A quanto si apprende, il calcio greco è in difficoltà anche al livello di vertici della Super Lega. Pare, infatti, che Aek Atene, Panathinaikos, Paok e Aris Salonicco si stiano organizzando per allontanare l’attuale presidente, il patron dell’Olympiakos Evangelos Marinakis. L’estromissione di Marinakis dal suo attuale ruolo dovrebbe avvenire durante la riunione in programma martedì 12 dicembre.