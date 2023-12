Lionel Messi ha compiuto una delle mosse più importanti nella storia del calcio americano, firmando con l’Inter Miami della MLS la scorsa estate.

Messi è l’Atleta dell’anno 2023: il giudizio del Time

“Per ragioni che sono state addotte per decenni, gli Stati Uniti, il mercato sportivo più redditizio del mondo, non avevano mai abbracciato pienamente il bel gioco” ha scritto Sean Gregory, corrispondente senior del Time. “Di recente, tuttavia, questo sport ha registrato una crescita impressionante” ha continuato “con gli Usa che ospiteranno tre grandi tornei internazionali nei prossimi tre anni. Sicuramente attirerà ancora più tifosi“, aggiungendo che il giocatore argentino “è un acceleratore. Con l’atleta più venerato e influente del pianeta che giocherà a Miami per almeno i prossimi due anni, continuando a esibirsi ai massimi livelli, gli Stati Uniti sono ora una nazione calcistica“.

Il trasferimento in America

La decisione di Messi di optare per il club statunitense è stata sorprendente, soprattutto in virtù del fatto di aver rifiutato un accordo milionario per entrare nella Saudi Pro League, dove si sarebbe riunito con i rivali di lunga data Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. “La verità è che, fortunatamente, avevo diverse opzioni interessanti sul tavolo e ho dovuto analizzarle e riflettere, anche soppesandole con la mia famiglia, prima di prendere la decisione finale di venire a Miami“, ha spiegato Messi al Time, commentando “È anche vero che in seguito ho pensato molto di andare nel campionato saudita, dove conosco il Paese e hanno creato una competizione molto forte che può diventare un campionato importante nei prossimi anni“.

Il futuro del calciatore

Il titolo di Atleta dell’anno era stato conferito alla nazionale femminile di calcio degli Usa, a Lebron James, Simone Biles e Aaron Judge. I principali tornei che saranno ospitati dagli Stati Uniti includono la Copa América 2024, la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 e la Coppa del Mondo 2026. Sebbene il 36enne Pallone d’Oro in carica non abbia escluso di giocare nel 2026, la Copa América 2024, in cui l’Argentina parteciperà come campione in carica, potrebbe essere il suo ultimo torneo internazionale.