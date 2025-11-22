Firenze abbandona i monopattini sharing: addio definitivo ad aprile 2026

La città di Firenze si appresta a porre fine al servizio di monopattini in sharing, con effetto dal 1 aprile 2026. Questa decisione arriva dopo diversi interventi e proroghe e rappresenta una risposta alle crescenti preoccupazioni riguardanti la sicurezza e la gestione del servizio stesso.

Motivi della decisione

Alla base della scelta del Comune, guidato dall’assessore alla mobilità Andrea Giorgio, ci sono cambiamenti nella normativa nazionale e criticità emerse durante l’implementazione del servizio.

Nonostante gli sforzi delle autorità locali per garantire un uso responsabile dei monopattini, sono state riscontrate numerose violazioni delle regole del codice della strada.

Il problema del casco

Uno dei fattori chiave che ha portato a questa decisione è la difficoltà di garantire il rispetto dell’obbligo del casco. Sebbene ci siano stati controlli da parte della polizia municipale, il Comune ha evidenziato il rischio di una violazione sistematica delle norme, creando un ambiente di potenziale insicurezza per i cittadini.

Critiche e problematiche

Negli ultimi mesi, il Comune ha ripetutamente contestato le aziende che gestiscono il servizio di monopattini per le irregolarità riscontrate. Queste problematiche hanno sollevato interrogativi sulla sostenibilità e sull’affidabilità del servizio di sharing, spingendo le autorità a riconsiderare l’intera iniziativa.

La sicurezza prima di tutto

La sicurezza dei cittadini è stata dichiarata come una priorità assoluta. Secondo l’assessore Giorgio, la situazione attuale non è più accettabile e richiede un intervento deciso. La decisione di fermare il servizio di monopattini è vista come un passo necessario per garantire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale e urbana.

Il futuro della mobilità a Firenze

Con la chiusura del servizio di monopattini in sharing, il Comune di Firenze sta esplorando alternative per garantire una mobilità sostenibile e sicura. Le autorità stanno considerando nuove strategie, incluso il potenziamento di mezzi di trasporto pubblici e l’aumento delle infrastrutture ciclabili.

Inoltre, l’amministrazione comunale è impegnata in un piano di riqualificazione degli spazi pubblici per favorire una maggiore vivibilità e sicurezza. Queste misure si inseriscono all’interno di un progetto più ampio di rinnovamento urbano che mira a rendere Firenze una città sempre più accessibile e sostenibile.