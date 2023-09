Firenze, incidente mortale in viale Corsica: morta una donna in scooter

Firenze, incidente fatale: morta donna in scooter

Una donna coreana di 54 anni ha perso la vita in un incidente stradale mortale mentre era a bordo di uno scooter. Un camion, secondo la prima ricostruzione, l’avrebbe colpita in pieno in fase di manovra. La dinamica certa dell’incidente è ancora da ricostruire con certezza. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Firenze: la dinamica

I vigili stanno cercando di chiarire la dinamica dell’incidente. Da una prima e parziale ricostruzione sembra che la donna in scooter stesse percorrendo la strada quando da un parcheggio sarebbe sbucata una macchina, che avrebbe toccato il mezzo. La donna avrebbe carambolato finendo in mezzo alla strada, mentre stava arrivando un camion che l’avrebbe investita. Gli agenti stanno visionando le telecamere per ricostruire quanto accaduto. Il camion è stato sequestrato e il traffico è andato in tilt.