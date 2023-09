Le due vittime dell’incidente sull’A13 sono Maria Grazia Forgetta, 49 anni, e la figlia Gioia Petriccione, 5 anni. Entrambe originarie di Caserta, ma residenti ad Abano Terme in provincia di Padova.

Incidente A13: morta bimba di 5 anni e sua madre

Il padre, che si trovava alla guida del veicolo, ha cercato di sterzare per evitare un camion, fermo in coda a causa di un altro incidente, successo poco prima. Lo scontro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, nel tratto di autostrada compreso tra i caselli di Ferrara Sud e Ferrara Nord. La Skoda, su cui erano a bordo Gioia e sua madre, si è violentemente scontrata con un mezzo pesante sulla carreggiata. Il padre è rimasto illeso, mentre il camionista è lievemente ferito. Per le due vittime, invece, non c’è stato niente da fare.

Immediato l’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, i tecnici di Autostrade e la Polizia stradale. L’incidente ha avuto luogo all’altezza del chilometro 40, in direzione Sud. Il camion era fermo a causa di un precedente sinistro avvenuto tra più mezzi pesanti, all’altezza del chilometro 31 direzione Sud. La famiglia si stava dirigendo verso Caserta, quando ha tamponato in maniera frontale-laterale il tir. Il padre ha tentato di evitare l’impatto cercando di sterzare sulla sinistra, ma senza successo. Il tratto di autostrada è stato chiuso per effettuare i rilievi.