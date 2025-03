Massima allerta a Sesto Fiorentino, Firenze. Il maltempo ha portato all’esondazione del fiume, che ha inondato il centro della cittadina. Ecco la situazione.

Maltempo in Italia, la situazione in tempo reale

Sono ore difficile in alcune regioni d’Italia per la forte ondata di maltempo. Ieri, la Protezione Civile, aveva infatti diramato per oggi, 14 marzo 2025, un’allerta meteo rossa per l‘Emilia-Romagna, con la chiusura di tutte le scuole a Bologna e in altri diversi centri abitati. In Toscana, invece, era stata diramata un’allerta arancione per oggi ma, la situazione nelle ultime ore è peggiorata, tanto che anche l’allerta in provincia di Firenze è diventata rossa.

Fiume esondato a Sesto Fiorentino: centro sott’acqua, allerta massima

Come detto la situazione meteorologica è in peggioramento in Toscana, soprattutto in zona Firenze. A Sesto Fiorentino, infatti, è esondato il fiume Rimaggio, con l’acqua che ha invaso le strade del centro. E’ tanta la paura tra gli abitanti, intanto dal Comune arriva il messaggio di spostarsi ai piani alti, di non uscire di casa e di non mettersi alla guida. Come detto in precedenza l’allerta meteo è diventata rossa. Ricordiamo che le scuole erano già chiuse dopo l’allerta arancione di ieri. Sono stati attivati i servizi di piena per molti altri fiumi, c’è paura per l’Arno.